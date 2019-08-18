الاصلاح يكشف عن “تطورات مهمة” واستجواب وزراء في الفصل التشريعي الجديد

كشف تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم الاحد، عن تطورات مهمة سوف تحصل في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.

وقال النائب عن التحالف علي العبودي ان “الفصل التشريعي الجديد، لمجلس النواب العراقي، سيشهد تطورات مهمة، منها توجيه الاسئلة البرلمانية واستضافة المسؤولين التنفيذيين”.

وبين العبودي ان “هناك ستة ملفات استجواب كاملة، بحق بعض الوزراء، وهذه اشارة طيبة لدور البرلمان وتفعيل دوره الرقابي”، مؤكدا ان “عملية الاستجواب هي ليست بالضد من الحكومة، بل من أجل تصحيح المسار ومعالجة الاخفاقات، وهذا ما سيعمل عليه البرلمان بفصله التشريعي الجديد”.