البعثتان العراقية والماليزية تتفقان على تبادل تجاربهما في مجال الحج

اتفق رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ الدكتور خالد العطية ونظيره الماليزي داتو سري سيد صالح على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من تجربة البلدين في مجال الحج.

وقال الشيخ العطية خلال استقباله وفد البعثة الماليزية، في مكة المكرمة، ان” الحج فرصة مثالية للتعارف والتواصل بين المسلمين من مختلف اوطانهم ومذاهبهم والاستفادة من التجارب التي طورت بعض البلدان المسلمة، خاصة ان عزة وتقدم اي بلد مسلم هو فخر لسائر الشعوب الاسلامية”.

واضاف ان” البعثة الماليزية تمتلك خبرة عظيمة ومتقدمة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، ونحن حريصون عل الاستفادة من هذه التجربة في مجال تنظيم شؤون الحجاج بما يحسن الخدمات التي تقدم للحجاج”.

وقدم الشيخ العطية دعوة الى رئيس بعثة الحج الماليزية الى زيارة بغداد لتعزيز اواصر التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الحج.

من جانبه اعرب سيد صالح عن استعداده لتلبية الدعوة وزيارة بغداد في اقرب فرصة، لافتا الى ان بعثة الحج العراقية شهدت تطورا ملموسا في عملها خلال السنوات الاخيرة، خاصة مع جودة الخدمات التي تقدمها لحجاجها بما جعلها بمصاف الدول المتميزة بتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

وابدى استعداد ماليزيا، لنقل تجربتها الطويلة وريادتها في مجال الحج الى العراق، سواء في مجال الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين او الاستثمار، لدعم تكلفة الحج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجربة البلدين في مجال الحج.