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التربية تؤجل الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين العراقيين

قررت وزارة التربية تأجيل موعد اجراء الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين ليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2019، بدلاً من الـ22 من الشهر نفسه.
وذكر المكتب الإعلامي ان هيئة رعاية الموهوبين حددت الساعة الثامنة صباحاً انطلاق الامتحانات في عموم مدارس الموهوبين في كل من (بغداد ، البصرة ، ميسان ، الانبار ، نينوى ، ذي قار ، النجف الأشرف) .

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