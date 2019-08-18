التربية تؤجل الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين العراقيين

قررت وزارة التربية تأجيل موعد اجراء الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين ليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2019، بدلاً من الـ22 من الشهر نفسه.

وذكر المكتب الإعلامي ان هيئة رعاية الموهوبين حددت الساعة الثامنة صباحاً انطلاق الامتحانات في عموم مدارس الموهوبين في كل من (بغداد ، البصرة ، ميسان ، الانبار ، نينوى ، ذي قار ، النجف الأشرف) .