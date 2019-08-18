العراق يعلن ارتفاع إنتاجه من البنزين وزيت الغاز

كشفت وزارة النفط العراقية عن زيادة إنتاجها من مادتي زيت الغاز والبنزين خلال الفترة الماضية من عام 2019.

حيث بلغ المعدل الحالي لإنتاج البنزين 14.29 مليون لتر يومياً، مسجلاً ارتفاعا عن 11.485 مليون لتر في المتوسط خلال عام 2018، فيما ارتفع معدل إنتاج مادة زيت الغاز إلى 11.23 مليون لتر يوميا، مسجلاً ارتفاعا عن معدل 7.84 مليون لتر في 2018، وفق بيان للوزارة,

وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت مستقبلا مشرقا للعراق، وقالت إن هذا البلد العضو في منظمة أوبك سيصبح ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بحلول العام 2030.