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المدير العام لتربية ديالى يتابع موضوع احتراق جزء من مدرسة الفضيلة

وجه المدير العام للتربية في محافظة ديالى السيد جعفر معن الزركوشي قسم الاشراف التربوي لمتابعة موضوع احتراق جزء من مدرستي الفضيلة الابتدائية والشهيد علي احمد سبع الحديدي.

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت إن مدير قسم الاشراف التربوي السيد حسن نامق خورشيد تفقد برفقته المشرف السيد صلاح محمد بناية المدرسة للاطلاع على الحادثة والوقوف على اسبابها ، مؤكدا ان الحادث لم يتسبب بخسائر كبيرة واقتصرت على اضرار بسيطة في احد القاعات وحانوت المدرسة ، مضيفاً إن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق بوقت قياسي معربا عن شكره لفرق الاطفاء واستجابتها السريعة والوصول في الوقت المناسب بالاضافة الى تواجد القوات الامنية لفتح تحقيق موسع وعاجل بالموضوع ، منوهاً ان جميع الوثائق والسجلات المدرسية هي بمناطق امينة ولم يتم تسجيل اي اضرار فيها .

بدوره اكد على ضرورة متابعة الموضوع بصورة عاجلة ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء هذه الحادثة واعادة تأهيل البناية استعدادا للعام الدراسي القادم وخدمة للعملية التربوية .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام

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