الناسخ والمنسوخ وأمة تدوخ!!

نسخ: أبطل وأزال أو ألغى , وفقهيا :إزالة ما كان ثابتا بنص شرعي.

نسخ الكتاب: نقله وكتبه حرفا بحرف , وفي الوقت الحاضر نقول إستنسخه أو صوره بآلة الإستساخ المعروفة.

يذكرون أن آية السيف في سورة التوبة (5) قد نسخت(126) آية تدعو للعفو والصفح والحسنى , وهناك من يرى أن في القرآن (230 – 500) آية منسوخة , أي بطل العمل بها , وبمعنى آخر لا داعي لوجودها في القرآن.

وهذا الإقتراب يستند على “ما ننسخ من آية….”2:106 و “وإذا بدلنا آية مكان آية…” 16:101 ,

وهو إقتراب إنتقائي جاهل مبهم لا يستوعب إرادة الكتاب ومعناه الأشمل والأعمق والأصدق , ويحاول أن يسوّغ ما يهدف إليه بإسم الدين , وهو دليل دامغ على أن ” القرآن حمّال الأوجه”.

بينما المعنى الجوهري للآيتين يشير إلى أن التغيير سنة الحياة , ففي ظرف أقل من ثلاثٍ وعشرين سنة , تم نسخ بعض الآيات في القرآن والإتيان بأفضل منها لتتوافق مع معطيات الزمان الجديد!!

فكيف يناقض الخالق نفسه , لا تقل أنه قادر على كل شيئ قدير , فأنه كذلك لكنه يقول أن هذا الكتاب تام ولا عوج فيه , ولا مبدل لكلماته , وهو مكنون مبين مرقوم مبارك ليدبروا آياته التي أحكمت ثم فصلت , فكيف يصح في الأفهام ما ينسخون وينتقون؟

وهؤلاء المتخندقون وراء هذه الإدعاءات هم الأصوليون الذين يرون أن لا إجتهاد في النص , ولا تأويل للنصوص القرآنية , لكنهم يجيزون لأنفسهم العمل بما يتوافق وأهواءهم ونوازعهم المطمورة الفاعلة فيهم , فالدين مطية لتحقيق رغبات نفوسهم الأمارة بالسوء.

وهم في توجهاتهم هذه يعادون الله ورسوله ويقللون من قيمة وهيبة القرآن , لأنهم وكأنهم يريدون القول بأنه من تأليف البشر , وفي هذا العصر المعلوماتي الفياض ربما سيكون القرآن بسببهم كتابا عاديا , إن لم يستفيقوا ويتفكروا فيما يذهبون إليه ويقومون به من سلوكيات منافية للدين والعصر.

ومعنى توجهاتهم أيضا , أنهم يدعون الناس إلى إسقاط العديد من الآيات في القرآن , أي كأنهم يريدون كتابة القرآن من جديد ووفقا لأهوائهم , وإلا ما معنى أن القرآن يزدحم بالآيات الباطل العمل بها , وأن علينا أن ننتقي الآيات التي يرونها تخدم مصالحهم وتجارتهم بالدين؟

إن أي كتاب إذا أبطلتَ جوهر ما فيه فأنك تلغيه , وتجرده من دوره وقيمته وتأثيره في العقول والنفوس , وتحوله إلى موجود عادي أو يستحق الإهمال والنسيان , لأنه محشو بما لا يجوز العمل بموجبه , وفي هذا عدوان كبير على القرآن والدين.

فهل سيرعوي أعداء الدين والقرآن , ويستوعبون مخاطر ما يدّعون على الدين؟

فتعقلوا وكونوا من الصالحين الذين يجيدون الحكمة والموعظة الحسنة فالله رحمان رحيم!!

د-صادق السامرائي