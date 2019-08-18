سرطانات بجسد العراق (الحرس القومي.. جند الخلافة..الحشد الشعبي) مشاريع الدماء وليس البناء

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا العراق من دون دول الخليج.. لم يستقر.. لماذا برز قائد مثل الشيخ زايد بالامارات ونجح بنهوض الامارات.. بالمقابل برز لدينا (الزعيم عبد الكريم قاسم) وتم قتله .. وكلاهما رفعا شعارات وطنية للبناء والنهوض بدولهم باستقلال عن الجوار والمحيط الاقليمي.. فقبر مشروع البناء بالعراق.. بينما تم احياء البناء في الخليج؟؟

لماذا من حكم العراق جميعهم (شموليين اديولوجيا قوميا او دينيا.. اديولوجياتهم خارجية.. وولاءهم لزعامات خارجية) ما عدا (عبد الكريم قاسم وهو حال شاذة لا تمثل العموم).. .. لماذا حكمنا مثل (عبد السلام عارف الناصري الذي والى حاكم مصر جمال عبد الناصر لجعل العراق اقليم تابع للقاهرة باسم الجمهورية العربية المتحدة).. (وصدام حسين التكريتي البعثي.. الذي والى السوري ميشل عفلق .. وساهم باغيتال عبد الكريم قاسم لمجرد قاسم رفض جعل العراق اقليم تابع لمصر).. (وهادي العامري ونوري المالكي وابو مهدي المهندس وامثالهم الذين يعلنون الولاء لايران، ويعتبرون ايران هي الجمهورية الاسلامية.. اما العراق مجرد ولاية تابع لايران ولاية الفقيه بقيادة حكمها خامنئي)؟؟ وشارك من شارك منهم بقتل الاف من جنود العراق بحرب الثمانينات تحت قيادة ايرانية.. متفاخرين بان اينما يامرهم زعيم ايران خميني حرب حرب، سلم سلم..

لماذا العراق تفرخت لديه (مليشيات قومية ومذهبية).. عابرة للحدود.. توالي زعامات خارجية.. وتتبنى مشاريع تميع حدود العراق.. فنجد (مليشة الحرس القومي) التي دعمتها دولة خارجية مصر جمال عبد الناصر برشاشات بور سعيد المصرية السيئة الصيت والتي فتكت بـ 180 الف عراقي عام 1963 بالانقلاب الدموي المدعوم مصريا.. وكانت تهدف لجعل العراق مجرد (اقليم تابع للجمهورية العربية المتحدة (مصر بحقيقتها).. والتي عاصمتها القاهرة وزعيمها حاكم مصر جمال عبد الناصر).. علما القوميين العرب كل همهم عبر تاريخهم ولحد اليوم،، ليس نهوض العراق وعمرانه ورفاهية شعوبه.. بل العمل على الغاء وجود العراق كدولة وجعله اقليم تابع لوطنهم الوهمي باسم (الوطن العربي).. ولا نعلم لو توحد العراق والصومال ماذا سوف يستفاد (العراقيين اصلا)؟؟ او توحد العراق مع جيبوتي؟؟

ثم نجد (مليشية جند الخلافة الاسلامية).. والتي تستهدف لجعل العراق (ولاية) تابعة (لدولة الخلافة الاسلامية الكبرى من الصين للاطلسي).. وتسبب بقتل وتهجير الملايين من اهل العراق على اسس طائفية ودينية ومناطقية.. وميعت الحدود بين العراق وسوريا.. ليفجرون كوارث على المنطقة والعالم وخاصة على ارض الرافدين وشعوبه.. التي اثخنوها بالدماء والمصائب..

ثم نجد (مليشة الحشد الشعبي.. الايراني الولاء عراقي التمويل).. التي يصرح قياداتها بان (ايران هي الدولة باسم الجمهورية الاسلامية) اما عند ذكرهم للعراق فيذكرونه حاف (العراق مجرد).. باعتراف قيادته التي تجهر بولاءها (لحاكم ايران خامنئي زعيم ايران.. وتبايع النظام الحاكم بطهران.. نظام ولاية الفقيه الايرانية).. وافتى بها (الايراني الجنسية والاصل والولادة.. السستاني).. وخدع عشرات الاف من شباب الشيعة العرب للقتال ضد داعش.. ليجدون انفسهم (بشباك ايران).. حيث اخضعوا لهيئة حشد زعيمها الحقيقي (قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الايراني) وعضوية (ابو مهدي المهندس وهادي العامري) الايراني الجنسية .. والذين يعلنون ولاءهم لولاية الفقيه الايرانية ويبايعون حاكم ايران خامنئي.. ولا يوجد اي قيادي بقيادة الحشد (من الموالين اصلا للسستاني).. مما يتبين بان الشيعة العرب وقعوا بخديعة المرجعية التي يهيمن عليها اللوبي الايراني اللبناني التي سلمتهم لايران التي سخرتهم لمصالح ايران القومية العليا.

ولنتبه الحشد الشعبي مليشياته رفعت اعلام دولة اجنبية (اعلام ايران) باستعراضاتها العسكرية بنصف بغداد بشارع فلسطين.. وجند الخلافة رفع علم (اسود بشعارات مذهبية معادية).. والحرس القومي فرض علم مصري على العراق عام 1963 بانقلابهم الاسود الدموي، بنجمات ثلاث تشير بن العراق مجرد اقليم تابع لدولة اجنبية (مصر).. والنجمة الاخرى تشير لسوريا والاخرى لمصر.. اي علم لا يمثل العراقيين وحضارتهم وخصوصياتهم.. بل وفرض النشيد الوطني المصري الذي يفتخر بمصر وحضارتها.. على العراق.. منذ عام 1963 حتى تم تغييره ببداية الثمانينات بمهزلة ليس لها مثيل.. بلد (نشيده يتغنى بدولة اخرى)؟؟ عجيب.. وكذلك فرض (السلام الجمهوري المصري) النسر بالعيون الحمراء الدموية، ومخالبه المدببة).. في وقت العراق معروف بحضارته باسد بابل والثور المجنح فلماذا لم توضع (سلام جمهوري للعراق)؟؟

المحصلة.. نقول عندما يرفع شعار (العراق للعراقيين ونفط العراق لاهله).. وتطبق على ارض الواقع فعلا.. وتقبر شعارات الشوفينيين والمتطرفين.. والطامعين بالعراق كـشعار (نفط العراق للعرب، وارض العراق للعرب).. (ونفط العراق للمسلمين، وارض العراق للمسلمين).. التي تستهدف جعل الغرباء يتحكمون بمصير اهل العراق، من مصري وفلسطيني وشيشاني وافغاني وسوري وايراني واردني.. الخ.. ويجعلون العراق مجرد وقود لحروبهم و ثرواته تستباح وتستنزف لمشاريع ابعد ما تكون عن مصالح اهل العراق..

ومضات:

(الحرس القومي..الوطن العربي).. (جند الخلافة.. دولة الخلافة).. (الحشد.. دولة ولي الفقيه)

من (الحرس القومي.. لجند الخلافة.. للحشد الشعبي).. (مشاريع لالغاء وجود العراق كدولة)

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم