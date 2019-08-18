شرطة الانبار: المعتدون على المواطن الكوردي كانوا تحت تأثير الكحول

اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار يوم السبت ان المعتدين على شاب كوردي في مدينة الفلوجة كانوا تحت تأثير الكحول.

وقالت القيادة في بيان اليوم، انه “بتاريخ 15/8/2019 حصل حادث اعتداء على المواطن الكوردي (هونر) صاحب مطعم متنقل في مدينة الفلوجة من قبل اشخاص مدنيين واثناء حصول الاعتداء حضرت دوريه تابعه لفوج طوارئ الانبار السادس عشر اثناء تجوالها في قاطع المسؤولية”.

واوضح البيان انه “تم القاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مشروبات كحوليه وان المعتدين كانوا في حالة سكر حيث تم تسليمهم الى مركز شرطة الفلوجة واصطحاب المواطن الكوردي الى مركز الشرطة وتسجيل شكوى ضد المعتدين حيث تم توقيفهم قانونيا بقرار قاضي تحقيق محكمة الفلوجة”.

وذكر البيان انه “في يوم الجمعة تم زيارة دار المواطن الكوردي من قبل مفارز فوج طوارئ الانبار السادس عشر واصطحابه الى محل عمله حيث قام منتسبو الفوج بمساعدة المواطن الكوردي من خلال ترتيب الكراسي وترتيب المكان ومباشرة المواطن بمزاولة عمله وبحماية منتسبي شرطة محافظة الانبار”.

و(هونر) مواطن من اقليم كوردستان يسكن مدينة الفلوجة في الانبار، ولديه مطعم للمشويات ويرتدي الزي الكوردي، وقام عدد من الاشخاص بالاعتداء عليه وتوجيه الاهانة له وضربه يوم الجمعة.

واعلن فوج طوارئ الانبار في وقت سابق من اليوم القاء القبض على المعتدين على (هونر) وعلى اثره وجه قائممقام الفلوجة عيسى الساير رسالة اعتذار إلى أهالي إقليم كوردستان بسبب التصرفات الفردية التي قام بها “نفر ضال لا يمثل أهالي المدينة”.