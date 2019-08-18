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عليوي : قرار عبد المهدي بشأن تحديد مسار الطائرات الأميركي “شكلي”

عليوي لـ”العهد نيوز”: قرار عبد المهدي بشأن تحديد مسار الطائرات الأميركي “شكلي”
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عدّ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن تحديد مسار طائرات التحالف الدولي بالاجواء العراقية، “ما هو الا قرار شكلي”.

وقال عليوي لـ “العهد نيوز”، اليوم الاحد، ان “أجواء العراق مباحثة وتتحكم بمصيرها الولايات المتحدة، في مقابل عدم وجود اي قدرة للعراق على حفظها او السيطرة عليها، بسبب عدم امتلاكه للامكانيات العسكرية لمنع الطائرات”.

واضاف، ان “قرار عبد المهدي شكلي، لان تعهد التحالف الدولي بإخبار العراق عن ما يحدث في الاجواء العراقية لا يمكن ان يحدث، اذ ان اجواء العراق لا يمكن ان تخلوا من اي طائرة، والطائرات الامريكية هي المهيمنة على العراق”.

واوضح، ان “القرار نافع لكن بدون جدوى، ما يعني انه كتابة على ورق، وان امريكا لا تلتزم بكل هذا، وهذا ما بدى واضحا بضرب عدد من المعسكرات اهمها في امرلي والضربة الاخيرة في معسكر صقر ببغداد”

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