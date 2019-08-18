فلوجيون يعتدون على مواطن كوردي والقوات الأمنية تعتقلهم وتتعهد بحمايته

ذكر فوج طوارئ الانبار، السبت، ان عددا من الاشخاص اعتدوا على مواطن كوردي في الفلوجة.

وقال الفوج في بيان ان “هونر مواطن من اقليم كوردستان يسكن مدينة الفلوجة، ولديه مطعم للمشويات ويرتدي الزي الكوردي، وقام عدد من الاشخاص بالاعتداء عليه وتوجيه الاهانة له وضربه”.

واضاف البيان ان “المعتدين عليه طلبوا منه اغلاق المطعم”، مشيرا الى انه “تم اعتقال المعتدين بعد ان تم ابلاغ امر فوج طوارئ الانبار”.

ونوه البيان الى ان “الفوج تعهد بتوفير الحماية الكاملة له”، موضحا ان “عدداً من الاهالي استنكروا هذا العمل وطالبوا بمحاسبة من اعتدى على المواطن هونر”.