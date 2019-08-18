محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء

اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي اليوم الاحد عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الغدير.

واضاف في بيان ان “هذه هي عطلة محلية لدوائر المحافظة بمناسبة عيد الغدير”.

وعيد الغدير هو عيد إسلامي يحتفل به المسلمون الشيعة يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حسب نص الحديث، أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ”غدير خم” سنة 10 هـ.

ويُعد عيد الغدير، العيد الثالث والأخير في السنة الهجرية، ويكون تاريخه بعد عيد الأضحى بأسبوع تقريباً.