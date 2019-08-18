نفط الجنوب يضم 10 لاعبين ويجدد عقود 17 آخرين

اعلن نادي نفط الجنوب الرياضي، اليوم الاحد، تعاقده مع 10 لاعبين، فضلاً عن تجديد عقود 17 آخرين، لتمثيل فريقه الكروي في الموسم المقبل 2019-2020.

وقال عضو الإدارة إبراهيم دحلوس في بيان إن إدارته جددت تعاقدها مع 17 لاعبا ممن مثلوا الفريق في الموسم الماضي، وهم عدي طالب، مهند جواد، صفاء حليم، حيدر جلاوي، حسام فيصل، كرار جمعة، فراس زامل، وسام مالك، صادق زامل، ازهر زهير، حيدر احمد، رضا رعد، محمد فياض، حمزة ابراهيم، باسم علي، احمد قاسم، حسين جواد .

وتابع “تعاقدنا مع ٦ عناصر جديدة وهم علي عبدالكريم، حيدر ساري، عبدالله محسن، وائل عبدالمحسن، مصطفى هادي، منار طه”، مبيناً ان ادارته أكملت اجراءات وصول وتعاقدها مع ثلاثة محترفين، والمحترف الرابع في طور المباحثات.

واشار دحلوس الى ان “الفريق بدأ تحضيراته بوتيرة متصاعدة لتقديم موسم يليق بكتيبة فرسان الجنوب”.