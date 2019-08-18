وفاة طفل اصيب بحروق جراء الالعاب النارية بالسليمانية

اعلنت مديرية شرطة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية، السبت، عن وفاة احد الطفلين اللذين اصيبا بحروق نتيجة عبثهما بالالعاب النارية في اول ايام عيد الاضحى.

وجاء في بيان للمتحدث باسم مديرية شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، انه بعد ان قام طفلان في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار مركز ادارة كرميان في اول ايام العيد، بوضع الالعاب النارية داخل برميل للنفط وانفجر بهما واصيبا بحروق شديدة، وبعد تلقيهما الاسعافات والعلاج اللازم في طوارئ كلار وبسبب شدة الحروق لديهما تم نقلهما الى مستشفى السليمانية العام، توفي احدهما مساء السبت نتيجة لمضاعفات الحروق التي اصيب بها.

واضاف ان الطفل المتوفى يدعى انس جبار محمد وعمره ست سنوات.