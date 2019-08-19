عصمت شاهين دوسكي

من اللطف أن تكون إنسانا من اللطف أن تسأل لماذا وأين وكيف من اللطف أن تصعد جبالا وتعبر بحارا وتقطع مسافات بطيارة أو سيارة أو سيرا ، شتاء أو صيف من اللطف أن تبدع وتناضل وتكتب وتسمو بلا حرب أو سيف لكن ليس من اللطف أن تنام قرونا فأنت ليس من أهل الكهف .. !! ********* من المودة أن تحك جلدك ولا تستعير يد أخرى تخذلك من المودة أن تحب وتخلص وتعاهد وترتقي من أجل قلبك من المودة أن تكون لينا مسالما وتجمع الشمل في عهدك من المودة أن تصبر على الوعود والبنود والحصار واللا مبالاة والقيود وتكون بطلا في غرفتك

ولكن ليس من المودة أن تكون حمارا ويركب على ظهرك … !! *********** من البساطة أن تشرب الماء وتسقي الناس وتدوس على الأشواك وترمي المداس من البساطة تشتري الخبز الحار ولا تسرق في يوم الإفلاس من البساطة أن تصوم بلا رمضان وتكون شخصا تقيا موحدا بلا عصا أو كراس وتحمي الضمير من الغوا والخناس

من البساطة أن تكون وحيدا حرا

بعيدا عن النفاق

والشقاق والحقد والوسواس لكن ليس من البساطة أن تكون بين الناس بلا إحساس … !! ********* تغير .. تمرد .. اصرخ .. لا تقف فالأرض تدور حول الشمس لا تسكن وقت زلزال

أو حرب أو هدوء أو عنف ليس من اللطف والمودة والبساطة تكون معاصرا وتحيى في كهف …!!