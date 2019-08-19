إيران توافق على تحويل منافذ حدودية مع اقليم كوردستان الى دولية

اعلن نائب محافظ حلبجة باقليم كوردستان كاوه علي كريم، ان ايران وافقت رسميا على جعل منافذ “كيلي وشوشمي وطويلة والشيخ صالح وبشته” منافذ دولية تجارية وسياحية، مضيفا ان من المقرر ان يقوم الجانبان العراقي والايراني قريبا بعقد اجتماع مشترك بشأن هذه المسألة

وقال كريم في بيان ان رئاسة الجمهورية الايرانية اصدرت كتابا رسميا في 10 من شهر اب الجاري وافقت فيه رسميا على جعل منافذ “كيلي وشوشمي وطويلة والشيخ صالح وبشته” منافذ دولية تجارية وسياحية.

واضاف كريم ان الخطوة التالية هي ايصال هذه الموافقة الى الجهات المعنية العراقية وهيئة المنافذ الحدودية، لافتا الى انه من المقرر عقد اجتماع مشترك قريب بين الجانبين بهذا الصدد كون القرار الاخير يعود لحكومتي العراق وايران.

وتابع انه سبق وان عقد في 8 اب الجاري اجتماعا مع وفد ايران وتحدث معهم بهذا الصدد وقررت ايران حينها الموافقة على جعل منافذ طويلة وكيلي وبشتة دولية بشكل رسمي، لافتا الى انه طالب الجانب الايراني باصدار كتاب رسمي بالموافقة على جعل المنافذ دولية والتعاون من اجل ايصال الامر الى الجانب الرسمي العراقي، وقد قاموا مشكور ين بارسال صورة من كتاب الموافقة.