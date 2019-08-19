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استئناف المباحثات بين بغداد وأربيل خلال أيام

من المقرر أن تستأنف المباحثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، نهاية الأسبوع الجاري، حيث تم تشكيل عدة لجان بهذا الغرض.

وبحسب المعلومات فإن حكومة إقليم كردستان حددت أعضاءها في اللجنتين القانونية والفنية المعنيتين بالتفاوض مع الحكومة العراقية، واستكملت الاستعدادات لزيارة بغداد خلال الأسبوع الجاري لإجراء الحوار حول تسوية الخلافات بين الجانبين.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، لرووداو إنه من المقرر أن يزور وفد من إقليم كردستان، العاصمة العراقية بغداد هذا الأسبوع.

وخلال الاجتماعات السابقة بين بغداد وأربيل، تقرر تشكيل لجنتين إحداهما قانونية والأخرى فنية للتفاوض بين الجانبين، ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من مباحثات اللجنتين في بغداد.

وفي أول اجتماع لمجلس وزراء إقليم كردستان الذي عقد في منتصف تموز الماضي، تم التأكيد على تحسين العلاقات مع بغداد.

وزار وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور البارزاني، بغداد في 16-7-2019، حيث اجتمع مع الرئاسات العراقية الثلاث.

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