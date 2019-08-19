اعتقال أحد الفارين من سجن القناة في حواسم الزغفرانية

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، القبض على أحد المتهمين الفارين من سجن القناة، في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء عماد محمد محمود، في بيان إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، ألقت القبض على المتهم علي صبري الهارب من سجن القناة فجر هذا اليوم الأحد”.

وأضاف أن الاعتقال تم “في منطقة الزعفرانية دور الحواسم”.

وفر 15 سجينا من سجن مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، مطلع الشهر الجاري، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على بعض الفارين، ونشرت صورا ومعلومات عن بقية الهاربين المتهمين بتجارة المخدرات.