الاسايش تصادر 21 طنا من البيض قبل ادخالها من ايران الى اقليم كوردستان

اعلنت مديرية آسايش (امن) السليمانية، عن تمكنها من احباط محاولة لادخال اكثر من 21 طنا ونصف الطن من مادة بيض المائدة الى داخل الاقليم من خلال معبر باشماخ الحدودي مع ايران، مبينة انها صادرت الكمية التي كانت محملة داخل حاويتين كبيرتين.

وجاء في بيان للمديرية، انه استمرارا للأعمال والنشاطات التي تقوم بها مديرية اسايش السليمانية بهدف القضاء على اي نوع من الاعمال غير القانونية واستيراد اية اغذية ممنوعة الى الاقليم، قامت قواتها يوم السبت في معبر باشماخ الحدودي الدولي مع ايران الاستحواذ على كمية 21 طنا ونصف الطن من مادة بيض المائدة كانت محملة داخل حاوتين قبل ان يتم ادخالها الى الاقليم.

واضاف البيان انه وفقا للقرارات والتعليمات الحكومية فان استيراد البيض ممنوع الى داخل الاقليم ويعرض من يحاول جلبها الى المساءلة القانونية، مبينا انه تمت حجز السيارات وحمولتها من البيض لكي يتم تسليمهم الى مديرية شرطة الجمارك لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.