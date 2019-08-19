الحوثيون‭ ‬يعينون‭ ‬أول‭ ‬سفير‭ ‬لليمن‭ ‬في‭ ‬ايران

طهران‭ ‬‭- ‬صنعاء‭ – ‬

أعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تعيين‭ ‬«سفير‭ ‬للجمهورية‭ ‬اليمنية»‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اعتبرت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬أنها‭ ‬تشكّل‭ ‬«انتهاكا‭ ‬سافراً»‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬طهران‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬رسمي‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬القبول‭ ‬بوجود‭ ‬«سفير»‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬يمثّل‭ ‬سلطة‭ ‬الحوثيين‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭. ‬ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬«المسيرة»‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المتمردين‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬«صدور‭ ‬قرار‭ ‬جمهوري‭ ‬بتعيين‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬الديلمي‭ ‬سفيرا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬ومفوضا‭ ‬للجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية»‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبدربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭ ‬2015،‭ ‬وأمر‭ ‬باغلاق‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية،‭ ‬بعدما‭ ‬اتّهم‭ ‬طهران‭ ‬بدعم‭ ‬المتمردين‭ ‬عسكريا‭. ‬وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام،‭ ‬لكنّها‭ ‬تؤكد‭ ‬أنّها‭ ‬تؤيد‭ ‬الحوثيين‭ ‬سياسيا‭. ‬واستنكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬اعلان‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭. ‬وكتبت‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أنّها‭ ‬«تعتبر‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬تبادل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬نظام‭ ‬طهران‭ ‬ومليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬انتهاكا‭ ‬سافراً‭ ‬للقوانين‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬وقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالأزمة‭ ‬اليمنية»‭. ‬

ورأت‭ ‬أن‭ ‬«ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مفاجئا،‭ ‬فهو‭ ‬ينقل‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬وتلقى‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الطاولة‭ ‬إلى‭ ‬العلن»‭.‬

وجاء‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬«سفير»‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بعدما‭ ‬عقد‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامئني‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬

وجدّد‭ ‬خامئني‭ ‬دعمه‭ ‬للمتمردين‭ ‬الحوثيين،‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬ومساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬واتهم‭ ‬خصوم‭ ‬طهران‭ ‬«بالتآمر»‭ ‬لتقسيم‭ ‬اليمن‭ ‬أفقر‭ ‬بلدان‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عقب‭ ‬المباحثات‭ ‬«أعلن‭ ‬دعمي‭ ‬للمجاهدين‭ ‬في‭ ‬اليمن»،‭ ‬واتهم‭ ‬«السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وأنصارهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬اليمن»‭.‬

ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬نزاعاً‭ ‬بين‭ ‬المتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوّات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً‭. ‬وقد‭ ‬تصاعدت‭ ‬حدّة‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية،‭ ‬خصم‭ ‬إيران‭ ‬اللدود،‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬دعمًا‭ ‬للحكومة‭.‬

وتسبّب‭ ‬النزاع‭ ‬بمقتل‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬مختلفة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬3,3‭ ‬ملايين‭ ‬نازح،‭ ‬فيما‭ ‬يحتاج‭ ‬24,1‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬السكان،‭ ‬الى‭ ‬مساعدة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تصف‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بأنها‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حالياً‭.‬