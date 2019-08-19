المنافذ الحدودية: إحالة عراقي للقضاء بحوزته جواز سفر كولومبي مزور في مطار البصرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الاثنين، إحالة عراقي للقضاء بحوزته جواز سفر كولومبي مزور في مطار البصرة .

وقالت الهيئة في بيان ، إن ‘الإجراءات تمت استناداً إلى كتاب مركز إقامة وجوازات المطار بعد عرض الجوازين العراقي والكولومبي اللذان بحوزة المسافر والقادم من عمان على متن الخطوط الجوية العراقية على ضابط مختبر تحليل البيانات والفحص الجنائي بينت النتائج صحة صدور الجواز العراقي وتزوير الجواز الكولومبي’.

وأضافت، تم ‘ضبط مسافر بنغلاديشي الجنسية بحوزته سمة دخول ومغادرة مزورة والصادرة من مديرية الإقامة يروم السفر على متن الخطوط الجوية القطرية’.

وأشار البيان الى ، أنه ‘تم إحالة المخالفتين وفق محضر أصولي الى مركز شرطة مطار البصرة الدولي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما’.