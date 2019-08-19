النقل البحري تصدر تعليمات لدخول البواخر والناقلات للموانئ والقنوات الملاحية

أصدرت الشركة العامة للنقل البحري، الاحد، تعليمات خاصة بدخول البواخر والناقلات للموانئ والقنوات الملاحية، فيما منعت دخول التي يزيد عمرها عن 15 عاما.

وينص الكتاب الصادر من شركة النقل البحري، على انه “من اجل الارتقاء بعمل الموانئ والمياه الإقليمية العراقية وحماية البيئة البحرية لما لها من تأثير على حياة الناس وتطبيق التشريعات الدولية الخاصة بالسلامة وحماية البيئة تقرر توجيه جميع الوكلاء البحريين وملاك السفن ممن يستخدمون الموانئ العراقية بعدم السماح بدخول البواخر والناقلات للموانئ والقنوات الملاحية والتي يزيد عمرها عن 15 عاما”.

ويضيف، أن ذلك “استنادا الى المادتين (4،5) من قانون الموانئ المرقم (21) لسنة 1990 واعتبارا من 1 – 9 – 2019”.