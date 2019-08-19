بالصور.. القبض على قاتل عامل محطة الوقود بالسليمانية

أعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بقتل عامل محطة وقود وسرقة مبلغ مالي منه في قضاء جمجمال.

وانتشر تسجيلا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابا يركب دراجة نارية يطلق النار من سلاح نوع مسدس على شاب يعمل في محطة وقود في ناحية ‘شورش’ التابعة لقضاء جمجمال ويرديه قتيلا في الحال ويسرق منه مبلغا من المال لا يتجاوز 200 الف دينار عراقي.

وذكرت مديرية الاسايش ،في بيان، ان الأجهزة الأمنية في جمجمال تمكنت الساعة الرابعة فجرا في ناحية ‘شورس’ من القاء القبض المتهم، مضيفة أنه اعترف خلال التحقيقات الأولية باقترافه جريمة القتل للسرقة.