بريطانيا‭ ‬تسقط‭ ‬جنسيتها‭ ‬عن‭ ‬الداعشي‭ ‬جاك

أسقطت الحكومة البريطانية الجنسية عن جاك لتس (24 عاماً) المعروف بـ»الجهادي جاك» الذي التحق بتنظيم داعش في سوريا عام 2014، وفق ما ذكرت صحيفة «مايل أون صنداي» الأحد.
وكتبت الصحيفة أنّ جاك لتس الذي كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية تقع «مسؤوليته على عاتق الحكومة الكندية».
وكان هذا الإجراء واحداً من آخر الإجراءات التي اتخذتها حكومة تيريزا ماي التي خلفها بوريس جونسون في رئاسة الوزراء في 24 تموز/يوليو.
ولم يؤكد وزير الداخلية البريطاني الأمر لدى سؤاله من قبل وكالة الصحافة الفرنسية، وقال إنّه «لا يعلّق على حالات فردية».
غير أنّ متحدثاً حكومياً أوضح أنّ «قرارات سحب الجنسية من شخص لديه جنسيتين ترتكز على مشورة سياسيين ومحامين ووكالات استخباراتية وأيضاً على كل المعلومات المتوافرة».
وشرح أنّ هذا الأمر «وسيلة للتصدي للتهديد الإرهابي الذي يفرضه الأفراد الأكثر خطورة وللحفاظ على أمن بلادنا».
وسارعت الحكومة الكندية الى الإعراب عن «خيبة أملها» من القرار البريطاني.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الأمن العام الكندية الأحد «تعرب كندا عن خيبة أملها من القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة من طرف واحد للتنصل من مسؤولياتها».
وأضاف المتحدث «رغم خيبة الأمل التي نشعر بها من هذا القرار فلن نستخدم دبلوماسية الرد».
وغادر لتس منزله في بريطانيا في ايار/مايو 2014، وكان والداه يعتقدان انّه مسافر إلى الأردن لتعلّم اللغة العربية. غير أنّه انتقل من الأردن إلى الكويت ثم تزوّج في العراق قبل انتقاله إلى سوريا.
واعتقلت قوات كردية لتس في أيار/مايو 2017 حين كان يحاول الهرب باتجاه تركيا، وهو موقوف مذّاك في شمال سوريا.
وفي مقابلة أجرتها معه «آي تي في» في شباط/فبراير، أعلن لتس أنّه يود العودة إلى بريطانيا.
وقال «لا أريد القول إنني بريء. لست كذلك. أستحق ما يحصل لي. ولكن اريد فقط أن يكون (العقاب)… مناسباً… وليس عقاباً +مبتكراً+ في سوريا».
وفي حزيران/يونيو، وجهت تهمة تمويل الإرهاب إلى والدي لتس، وحكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ.
ويعدّ إسقاط الجنسية عن «الجهادي جاك» آخر قضية معروفة في ما يخص الذين توجهوا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الحكومة البريطانية تعرضت إلى انتقادات واسعة إثر إسقاطها الجنسية في شباط/فبراير عن شميمة بيغوم، وهي شابة بريطانية من اصول بنغلاديشية تزوجت من جهادي في سوريا، طلبت إعادتها إلى بريطانيا وتوفي رضيعها في سوريا.