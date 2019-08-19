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بغداد .. اعتقال ضابط شرطة و 6 منتسبين بتهمة “الاستغلال الوظيفي”

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الإثنين ، القبض على ضابط برتبة مقدم يشغل منصب آمر قاطع نجدة في بغداد وستة منتسبين آخرين لاتهامهم بـ”الاستغلال الوظيفي”.

وذكر المكتب في بيان أن “العملية تمت على خلفية صدور أمر قضائي بالقبض صادر عن قاضي التحقيق المختص بحق آمر القاطع وستة منتسبين آخرين”.

موضحاً ، أن “المفتش العام جمال الاسدي، أصدر أمره لمفرزته الخاصة لتنفيذ المذكرة وإلقاء القبض على المتهمين وايداعهم التوقيف لدى الجهات المختصة”.

وختم أن “مذكرة القبض قد صدرت من قبل قاضي التحقيق المختص بحق آمر قاطع النجدة وستة منتسبين آخرين على خلفية تورطهم بقضايا فساد تتعلق بالاستغلال الوظيفي”.

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