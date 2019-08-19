تركيا تُبعد رؤساء بلديات 3 مدن كوردية عن مناصبهم .. اتهمتهم بدعم “الارهاب”

اعلنت السلطات التركية ، اليوم الاثنين ، إبعاد رؤساء بلديات 3 مدن كوردية بشمال كوردستان (جنوب شرق تركيا) عن مناصبهم بتهمة دعم ماوصفته بـ “الارهاب” ، فيما حاصرت القوات الأمنية مقرات البلديات الثلاث .

الحكومة التركية ابعدت كل من رؤساء بلديات وان ، ماردين ، وآمد (دياربكر) بديعة اوزكوكجة ارتان ، احمد تورك ، وعدنان سلجوق ميزراقولي ، ونصبت بدلاً عنهم من يسمون بالقيومين .

و ينتمي المسؤولون الثلاث لحزب الشعوب الديمقراطي HDP .

واعلنت وزارة الداخلية التركية ، تكليف محافظ آمد حسن باسري كوزل أوغلو، ومحافظ ماردين، مصطفى يامان، ومحافظ وان، محمد أمين، بتسيير أعمال البلدية في تلك المناطق بصفة قيومين (بالوكالة) .

واتهم بيان للوزارة ، رؤساء البلديات بـ”الارتباط بمنظمة إرهابية” في اشارة الى حزب العمال الكوردستاني PKK المحظور في تركيا ، مشيراً إلى “وجود أدلة تثبت تقديمهم المساعدة لتلك المنظمة الإرهابية”.

بالتزامن اعلنت الوزارة اعتقال 418 شخصاً في 29 مدينة تركية بتهمة دعم ماسمتها الوزارة بـ”الارهاب”.

واعتبر رئيس بلدية آمد في تصريح صحفي ، قرار السلطات التركية انقلاباً على حزب الشعوب الديمقراطي HDP وعلى البلديات وارادة المواطنين ، قائلاً ان الشعب هو من اختارنا وصوّت لنا فيما الحكومة التركية وحزب العدالة ينتهكون ارادة الشعب بحجج مختلفة .