تظاهرة في المثنى للمطالبة بالخدمات

تظاهر العشرات من أهالي قضاء السوير في محافظة المثنى أمس الأحد، احتجاجاً على تردي الخدمات. وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات الأساسية

وشمول القضاء بخطة المشاريع وإقالة المسؤولين في قطاع تجهيز الطاقة الكهربائية والدوائر الأخرى في القضاء.

وأشاروا إلى أن القضاء الذي يسكنه أكثر من خمسين ألف شخص يفتقر للخدمات الأساسية منذ 15 عاماً. وأكد المحتجون عزمهم على الاستمرار بتنظيم المظاهرات لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.

وتشهد العديد من المحافظات مظاهرات متواصلة للضغط على السلطات من أجل تحسين الخدمات ومنها الماء والكهرباء إلى جانب القضاء على الفساد والبطالة.