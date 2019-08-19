جنايات المثنى تقضي بسجن مدان ابتز شخصاً بنشر صوره العائلية عبر الفيس بوك

اصدرت محكمة جنايات المثنى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق مدان اقدم على اختراق حساب شخصي عبر الفيس بوك لاحد المواطنين والحصول على صور عائلية مهدداً بنشرها عبر مواقع التواصل في حال عدم دفعه مبلغ مالي، فيما صدقت محكمة التمييز الاتحادية القرار الصادر من محكمة الجنايات.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المحكمة نظرت قضية مدان اقدم على ابتزاز احد المواطنين بنشر صوره العائلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان حصل عليها من خلال تهكير حسابه الشخصي في الفيس بوك”.

واشار البيان الى ان “المدان ابتز المواطن وهدده بنشر الصور او دفع مبالغ مالية”، لافتاً الى ان “محكمة التمييز الاتحادية صدقت القرار الصادر من محكمة جنايات المثنى تمييزاً وتصحيحاً”.