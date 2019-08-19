حكومة الاقليم توفر دعما للمستثمرين اللبنانيين العاملين في كوردستان

بدأ وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة ​اقليم كوردستان العراق​، بشتيوان صادق يوم السبت زيارة رسمية الى لبنان.

وقال صادق خلال لقائه رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، إن “العلاقات بين كردستان و​لبنان​ دائما علاقات جيدة جدا وهناك نقاط مشتركة بيننا ونأمل في المستقبل ومن خلال ​الحكومة​ الجديدة في اقليم كردستان ان نقوي هذه العلاقة”.

واضاف انه ” نقيّم بإيجابية كبيرة هذا الدور للبنانيين في كردستان، فهناك أياد مهرة وطاقات بنّاءة جدا شاركت في اعمار كوردستان من خلال القطاع الخاص”.

وتابع الوزير ان “هناك استثمارات لبنانية في كوردستان وهناك دعم من الحكومة في اقليم كوردستان للمستثمرين اللبنانيين الموجودين في الإقليم”.