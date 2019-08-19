خلافات داخل الحكومة اليمنية تفشل اجتماعاً كان مزمع عقده في سفارة اليمن بالرياض

الرياض/ خاص

ادت خلافات داخل الحكومة اليمنية الى فشل اجتماعا كان مزمع اقامته اليوم الثلاثاء في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال مصدر حكومي ان خلاف نشب بين الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الاحمر حيث كان وجه الاخير حكومة معين عبدالملك بالاجتماع باعضاء الحكومة واتخاذ موقف تصعيدي واعلان الحرب على عدن وطلب تحريك القوات من مأرب الى عدن.

وكشف المصدر ان الرئيس عبدربه منصور رفض توجيهات نائبه التي وجهها للحكومة واستدعى رئيس الحكومة لإجتماع عاجل معه وشرح لهم أن الضغوطات الدولية تمنع أي تحرك في عدن.

وشهد اجتماع الرئيس اليمني بنائبه ورئيس الحكومة وعدد من اعضائها مشادات بين الرئيس ونائبه حيث اتهم الاحمر عبدربه منصور بالتخاذل في تسليم عدن للانقلاب حد وصفه . واتهمه بانه سلم من قبل صنعاء للحوثيين.

وافاد المصدر ان الرئيس اليمني عبدربه رد على الاحمر بلغة حادة قائلا له انت من هربت وسلمت صنعاء وانا صمدت فيه الى اخر لحظة.

ووجه الرئيس اليمني الحكومة واعضائها بعدم تلقي اوامرهم من احد الا منه شخصياً قائلا ان هناك قوى تحاول ان تؤجج الوضع في عدن بعد استجابة الجميع لدعوة السعودية للحوار والتهدئة.