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زراعة السليمانية تتحدث عن تلوث محصول الرقي بالمواد الكيمياوية

اعلنت مديرية زراعة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، عن ان المواد التي تظهر في المقطع المصور حول اصابة محصول الرقي بالمواد الكيمياوية هي مواد اعتيادية ومسموح بها.

وظهر قبل ايام مقطع فيديو مصور يتحدث عن تسمم مادة الرقي في قضاء بنجوين واحدث ردود افعال كبيرة وبعدها تحركت الجهات المسؤولة بهذا الشأن واجرت تحقيقا حول الموضوع.

وجاء في بيان للمديرية العامة لزراعة السليمانية انها اجرت متابعة دقيقة بشأن استخدام بعض البواد الكيمياوية التي تسهم في نمو الرقي في منطقة بنجوين والتي ظهرت في مقطع مصور نشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب باثارة قلق المواطنين وشكل ضربة للمنتوج المحلي من هذه المادة.

واوضح البيان انه طبقا للنتائج فان المواد الثلاث التي تظهر في المقطع المصور هي من المواد المسموح بها وصالحة للاستخدام وهي (هيوماكس، كاليسيوم، سومو) وتستخدم لتسميد التربة وسرعة وزيادة نمو المنتوج.

وطالب بيان المديرية بالتحقيق مع الاشخاص الذين عرضوا المقطع المصور، مبينة ان التحقيق القانوني بشأن هذا العمل غير المبرر هو عمل مشترك بين المدعي العام ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وجهاز حماية الامن.

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