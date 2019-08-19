طائرات حربية تركية تقصف قرية شرق السليمانية

قصفت طائرات حربية تركية ، اليوم الاثنين ، قرية تابعة لناحية سنكسر ضمن قضاء قلعة دزه (شرق محافظة السليمانية) ، ما ادى الى جرح مدني والحاق اضرار مادية بممتلكات المواطنين .

وفي التفاصيل ، استهدفت الطائرات التركية قرية “بولى” بعد ان دخلتها مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني PKK . شاهد عيان من سكان القرية قال ان القصف خلّف اضراراً مادية في ممتلكات المواطنين من دور وبساتين كما ادى الى اصابة احد المواطنين ويدعى عبدالله احمد .

واوضح بالقول ، ان عدداً من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني PKK دخلوا القرية ليبدأ على اثرها قصف الطائرات التركية ، لافتاً الى ان مقاتلي الحزب يمنعون سكان القرية من دخولها .

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الأتراك وحزب العمال PKK عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية.

بدورها أفادت وسائل اعلام تابعة للعمال الكوردستاني ، بأن القصف التركي بالاضافة لقرية “بولى” استهدف ايضاً قرية “سلى” وان 4 مدنيين اصيبوا في القريتين.

ويطالب المسؤولون في حكومة إقليم كوردستان باستمرار بعدم اتخاذ أراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية بإقليم كوردستان أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال الكوردستاني PKK وأنقرة عام 2015.