عادل‭ ‬إمام‭ ‬والزهايمر‭.. ‬أين‭ ‬الحقيقة؟

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬عادل‭ ‬إمام،‭ ‬الذي‭ ‬بدت‭ ‬عليه‭ ‬علامات‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الاخيرة‭ ‬،عن‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر‭ ‬على‭ ‬الفنان‭. ‬وبدأ‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬ملاحظة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بنسيانه‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬مقترح‭ ‬أحد‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭ ‬بالذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء،‭ ‬بدعوى‭ ‬أنه‭ ‬يرى‭ ‬نفسه‭ ‬سليماً‭ ‬مائة‭ ‬بالمئة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتلك‭ ‬المصادر‭. ‬فيمايتواجد‭ ‬الفنان‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬بمصر،‭ ‬لقضاء‭ ‬عطلته‭ ‬الصيفية‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭.‬

وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬تصوير‭ ‬مسلسله‭ ‬«فلانتينو»‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬أو‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعرضه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬دراما‭ ‬رمضان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬عدم‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬الماضي‭ ‬لأسباب‭ ‬إنتاجية،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬دلال‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬وحمدي‭ ‬الميرغني،‭ ‬ورانيا‭ ‬محمود‭ ‬ياسين،‭ ‬وبدرية‭ ‬طلبة،‭ ‬وسليمان‭ ‬عيد،‭ ‬وهدى‭ ‬المفتي،‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬أيمن‭ ‬بهجت‭ ‬قمر،‭ ‬وإخراج‭ ‬رامي‭ ‬إمام‭.‬