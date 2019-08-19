كوردستان يعلن عدد اللاجئين والنازحين وحديث عن هجرة معاكسة

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، ان اكثر من مليون لاجئ ونازح لازالوا يعيشون في الاقليم، مبينة ان 97% من اللاجئين هم من السوريين ويبلغ تعدادهم 225 الفا و955 شخصا، فيما اكد مسؤول في الوزارة ان الهجرة المعاكسة قد بدأت من وسط وجنوب العر اق باتجاه اقليم كوردستان.

ونشرت دائرة تنسيق الازمة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم اليوم الاحد تقريرا بشأن عديد النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان.

وحسب التقرير فان اكثر من مليون نازح ولاجئ يعيشون حاليا في الاقليم ويكون السوريون 97% من النازحين ويبلغ عددهم 225 الفا و955 شخصا.

وقال مدير المركز المشترك لتنسيق الازمات في وزارة الداخلية هوشنك محمد في تصريح صحفي، انه بسبب الاوضاع في الاجزاء الاخرى من العراق بدأت هجرة معاكسة من محافظات الوسط والجنوب العراقي تحو اقليم كوردستان.

ووفقا للتقرير فان مجموع التكاليف السنوية للاجئين والنازحين يبلغ مليارا و300 الف مليون دولار، وتقوم حكومة الاقليم ونحو 189 منظمة انسانية بتقديم المساعدات اليهم.