مائة‭ ‬نائب‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬جونسون‭:‬استدع‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬العطلة‭ ‬لبحث‭ ‬بريكست

وجه‭ ‬مائة‭ ‬نائب‭ ‬بريطاني‭ ‬رسالة‭ ‬قوية‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدعاء‭ ‬المشرعين‭ ‬من‭ ‬عطلتهم‭ ‬الصيفية‭ ‬ليتمكن‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬مناقشة‭ ‬بريكست‭.‬

ووجه‭ ‬هؤلاء‭ ‬النواب‭ ‬رسالة‭ ‬نشرت‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬جونسون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مطالبته‭ ‬بدعوة‭ ‬البرلمان‭ ‬إلى‭ ‬الانعقاد‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لمغادرة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وتنتهي‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬للبرلمان‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬أيلول/سبتمبر‭.‬

وكتب‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬رسالتهم‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬نواب‭ ‬وقادة‭ ‬أحزاب‭ ‬معارضة‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أو‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬بريكست‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتّفاق‭ ‬أن‭ ‬«بلدنا‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ونحن‭ ‬نسير‭ ‬باتجاه‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتّفاق»‭.‬

وأضافوا‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬«نحن‭ ‬أمام‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬وطنية‭ ‬ويجب‭ ‬استدعاء‭ ‬البرلمان‭ ‬للانعقاد‭ ‬على‭ ‬الفور»‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬البرلمان‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬عودته‭ ‬مع‭ ‬عقد‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبرى‭ ‬مؤتمراتها‭ ‬السنوية‭ ‬خلال‭ ‬أيلول/سبتمبر‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬أكّد‭ ‬مراراً‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر،‭ ‬سواء‭ ‬أحصل‭ ‬ذلك‭ ‬باتفاق‭ ‬أم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭.‬

–‭ ‬«بلا‭ ‬اتفاق»‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬كوربن‭ ‬–

يسعى‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمّال‭ ‬المعارض،‭ ‬للدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬المحافظ‭ ‬جونسون‭ ‬فور‭ ‬عودة‭ ‬البرلمان‭ ‬للانعقاد‭.‬

ويأمل‭ ‬كوربن،‭ ‬إذا‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الإطاحة‭ ‬بجونسون،‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬رئيساً‭ ‬للوزراء‭ ‬بالوكالة‭ ‬ليطلب‭ ‬بصفته‭ ‬هذه‭ ‬تأجيلًا‭ ‬جديداً‭ ‬لموعد‭ ‬مغادرة‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وبالتالي‭ ‬تجنّب‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتّفاق،‭ ‬ثم‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة‭.‬

وقال‭ ‬كوربن‭ ‬السبت‭ ‬إنّ‭ ‬«ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬حكومة‭ ‬مستعدّة‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬خروج‭ ‬كارثي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر»‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬«من‭ ‬الواضح‭ ‬أنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬(برئاسة‭ ‬جونسون)‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك»‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬استطلاعاً‭ ‬للرأي‭ ‬أجراه‭ ‬معهد‭ ‬يوغوف‭ ‬أظهر‭ ‬أنّ‭ ‬كوربن‭ ‬لا‭ ‬يتمتع‭ ‬بتأييد‭ ‬أكثرية‭ ‬البريطانيين‭.‬

ووفقاً‭ ‬للاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬على‭ ‬عيّنة‭ ‬تمثيلية‭ ‬من‭ ‬1968‭ ‬بريطانياً،‭ ‬قال‭ ‬48‭ ‬بالمئة‭ ‬ممّن‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬قالوا‭ ‬إنّهم‭ ‬يفضّلون‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬كوربن‭ ‬رئيساً‭ ‬للوزراء‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬35‭ ‬بالمئة‭ ‬ممن‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إنّهم‭ ‬يؤيّدون‭ ‬تولّي‭ ‬كوربن‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬وتنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬خروج‭ ‬أو‭ ‬بقاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

أما‭ ‬النسبة‭ ‬الباقية‭ ‬ممّن‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬(17‭ ‬بالمئة)‭ ‬فرفضت‭ ‬الإدلاء‭ ‬برأيها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬خروج‭ ‬لبريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق،‭ ‬قال‭ ‬49‭ ‬بالمئة‭ ‬إنهم‭ ‬سيعتبرون‭ ‬ذلك‭ ‬مخرجا‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬مقابل‭ ‬38‭ ‬بالمئة‭ ‬يرون‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭.‬

–‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬حسب‭ ‬تقرير‭ ‬–

ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«صنداي‭ ‬تايمز»‭ ‬البريطانية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬للحكومة‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والوقود‭ ‬والأدوية‭ ‬وفوضى‭ ‬في‭ ‬مرافئها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬بريكست‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭.‬

وتفيد‭ ‬الوثيقة‭ ‬أنه‭ ‬سيفرض‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬إيرلندا‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسريبها‭ ‬وأعدتها‭ ‬وزارة‭ ‬مكتب‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬التداعيات‭ ‬المحتملة‭ ‬لخروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭.‬

وتفيد‭ ‬الوثيقة‭ ‬أن‭ ‬الازدحام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬الوقود‭ ‬بينما‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬85‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الموانئ‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬جاهزة‭ ‬للجمارك‭ ‬الفرنسية‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬توافر‭ ‬الطعام‭ ‬الطازج‭ ‬سيتراجع‭ ‬والأسعار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭.‬

–‭ ‬رحلة‭ ‬بالمورال‭ ‬–

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬سترافق‭ ‬كاري‭ ‬سيموندز‭ ‬صديقة‭ ‬جونسون،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عندما‭ ‬يتوجه‭ ‬للإقامة‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭.‬

وتستضيف‭ ‬الملكة‭ ‬تقليديا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬«برس‭ ‬اسوسييشن»‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬سيموندز‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬ستلتحق‭ ‬بجونسون‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وسيموندز‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أول‭ ‬شريكة‭ ‬غير‭ ‬متزوجة‭ ‬لرئيس‭ ‬حكومة‭ ‬يمارس‭ ‬مهامه،‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭.‬