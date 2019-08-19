مفاجآت‭ ‬الموبايل‭ ‬الجديد‭ ‬ليست‭ ‬سعيدة‭ ‬دائماً‭.. ‬صدمة‭ ‬لعشّاق‭ ‬آيفون

بينما‭ ‬تفصل‭ ‬4‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬«آبل»‭ ‬الأمريكية،‭ ‬عن‭ ‬حدثها‭ ‬الأبرز‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هاتف‭ ‬«آيفون»‭ ‬الجديد،‭ ‬ووسط‭ ‬ظهور‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬والأقاويل‭ ‬بشأنه‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬فإن‭ ‬محتوى‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مخيبا‭ ‬لآمال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينتظر‭ ‬طرحه‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭. ‬وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬«سي‭ ‬نت»‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أثير‭ ‬بشأن‭ ‬«الميزات‭ ‬الرائعة»،‭ ‬التي‭ ‬سيحملها‭ ‬هاتف‭ ‬«آيفون‭ ‬11»،‭ ‬لن‭ ‬تتوافر‭ ‬قبل‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ ‬حول‭ ‬كون‭ ‬هاتف‭ ‬«آيفون‭ ‬11»‭ ‬سيدعم‭ ‬تقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لشائعة‭ ‬طرح‭ ‬«آيفون»‭ ‬قابل‭ ‬للطي،‭ ‬فلن‭ ‬يتوافر‭ ‬المنتج‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬هواتف‭ ‬«آيفون‭ ‬11»‭ ‬التي‭ ‬ستطرح‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2019،‭ ‬لن‭ ‬تختلف‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬نسخة‭ ‬طبق‭ ‬الأصل‭ ‬منها،‭ ‬ولكنها‭ ‬مشابهة‭ ‬لها،‭ ‬ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«آبل»‭ ‬اهتمت‭ ‬فقط‭ ‬بإجراء‭ ‬تطوير‭ ‬صغير‭ ‬على‭ ‬آلات‭ ‬التصوير،‭ ‬وزيادة‭ ‬سرعة‭ ‬المعالجة،‭ ‬واستخدام‭ ‬نظام‭ ‬تشغيل‭ ‬جديد‭ ‬باسم‭ ‬«آي‭ ‬أو‭ ‬إس‭ ‬13»‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬«آيفون‭ ‬11»‭ ‬سيخضع‭ ‬لبعض‭ ‬التحديثات‭ ‬الشكلية،‭ ‬ومنها‭ ‬إضافة‭ ‬لون‭ ‬جديد،‭ ‬هو‭ ‬«الأخضر‭ ‬الداكن»‭.‬

واستند‭ ‬موقع‭ ‬«سي‭ ‬نت»‭ ‬على‭ ‬معلوماته‭ ‬السابقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬تقارير‭ ‬نشرت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬والتي‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مصادر‭ ‬موثوقة،‭ ‬مثل‭ ‬وكالة‭ ‬«بلومبرغ»‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ومحلل‭ ‬«آبل»‭ ‬الشهير،‭ ‬مينغ‭ ‬تشي‭ ‬كو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التسريبات‭ ‬المنتشرة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬«تويتر»‭ ‬بشأن‭ ‬«آيفون‭ ‬11»‭.‬

وفيما‭ ‬كشف‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬«آبل»‭ ‬ستطرح‭ ‬3‭ ‬طرازات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬«آيفون‭ ‬11»،‭ ‬فإن‭ ‬صحيفة‭ ‬«وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال»،‭ ‬زفت‭ ‬نبأ‭ ‬سارا‭ ‬لمنتظري‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬طرازاته‭ ‬سيكون‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬السعر،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬هاتف‭ ‬«آيفون‭ ‬إكس‭ ‬آر»،‭ ‬وقريب‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬هاتف‭ ‬«آيفون‭ ‬إكس‭ ‬إس‭ ‬ماكس»‭ ‬كبير‭ ‬الحجم‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬رئيس‭ ‬«آبل»،‭ ‬تيم‭ ‬كوك،‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬هواتف‭ ‬«آيفون‭ ‬11»‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر/أيلول‭ ‬المقبل‭.‬