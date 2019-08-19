مقتل‭ ‬63‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬وترامب‭ ‬متحمس‭ ‬لاتفاق‭ ‬سحب‭ ‬جيشه‭ ‬مع‭ ‬طالبان

كابول‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

بينما‭ ‬يأمل‭ ‬الأفغان‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬يبدو‭ ‬وشيكا‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحركة‭ ‬طالبان‭ ‬ينسحب‭ ‬فيه‮١٤‬‭ ‬الف‭ ‬جةندي‭ ‬امريكي‭ ‬وتضمن‭ ‬طالبان‭ ‬الامن‭ ‬لافغانستان،‭ ‬أسفر‭ ‬هجوم‭ ‬نفذه‭ ‬انتحاري‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬63‭ ‬شخصا‭ ‬وجرح‭ ‬182‭ ‬آخرين‭ ‬خلال‭ ‬احتفالات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحفل‭ ‬زفاف‭ ‬في‭ ‬كابول‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الأفغانية‭ ‬نصرت‭ ‬رحيمي‭ ‬إن‭ ‬«بين‭ ‬الضحايا‭ ‬نساء‭ ‬وأطفالا»‭.‬

وهذا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬

يثير‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬إبرامه‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬رغبة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المضطرب‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭.‬

وأعرب‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬إزاء‭ ‬تطور‭ ‬المباحثات‭ ‬بخصوص‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب،‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬11‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2001،‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬رئيسي‭ ‬لغزو‭ ‬أفغانستان‭.‬

وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كشف‭ ‬مسؤولون‭ ‬أميركيون‭ ‬أنّ‭ ‬اتفاقا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬وشيكا‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬المفاوض‭ ‬الأميركي‭ ‬زلماي‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬قريبا‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬إنهاء‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭ ‬الافغانية‭ ‬الجهادية‭ ‬المسلحة‭.‬

وأثار‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬التاريخي‭ ‬المحتمل‭ ‬غضب‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬معارضيه‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬من‭ ‬محافظين‭ ‬جدد‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬السابقة‭ ‬و‭ ‬الأبطال‭ ‬العسكريين‭ ‬السابقين‭.‬

وفي‭ ‬تغريدات‭ ‬ومقابلات‭ ‬ومقالات‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬صحف‭ ‬عدة،‭ ‬يحذّرون‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭.‬

وهم‭ ‬يدعون‭ ‬ترامب‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬كما‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬ملف‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬واسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬حين‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬سيء‭.‬

وحذّر‭ ‬الجنرال‭ ‬ديفيد‭ ‬بتريوس‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬«ذا‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال»‭ ‬أنّه‭ ‬«تحت‭ ‬أي‭ ‬ظرف‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكرر‭ ‬إدارة‭ ‬أميركية‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبته‭ ‬الإدارة‭ ‬السابقة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬كامل‭ ‬للقوات‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان»‭.‬

وكان‭ ‬بتريوس‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬وكيف‭ ‬ساهم‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬إشعال‭ ‬النزاع‭ ‬الطائفي‭ ‬بين‭ ‬السنة‭ ‬والشيعة‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬لبزوغ‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لاحقا‭ ‬كقوة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬والنقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬محل‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬هي‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تعهد‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬الجهادية‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬أو‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬طالبان‭.‬

ويتضمن‭ ‬الاتفاق‭ ‬المقترح‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬فوري‭ ‬وبدء‭ ‬مباحثات‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬طالبان‭ ‬والحكومة‭ ‬الافغانية،‭ ‬لكنّ‭ ‬الحركة‭ ‬الجهادية‭ ‬ترفض‭ ‬أي‭ ‬حوار‭ ‬داخلي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وكان‭ ‬رحيمي‭ ‬أوضح‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬الانفجار‭ ‬وقع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬22,40‭ ‬(18,10‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬«في‭ ‬صالة‭ ‬شار‭ ‬دبي‭ ‬لحفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كابول»،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حصيلة‭. ‬وصرح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أن‭ ‬«انتحاريا‭ ‬نفذ‭ ‬التفجير»‭.‬

ودانت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬الهجوم‭ ‬ونفت‭ ‬أي‭ ‬تورط‭ ‬لها‭ ‬فيه‭. ‬وكتب‭ ‬ناطقان‭ ‬باسمها‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬«الإمارة‭ ‬الإسلامية‭ ‬(الاسم‭ ‬الذي‭ ‬تطلقه‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬نفسها)‭ ‬تدين‭ ‬بحزم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬كابول»‭. ‬وأضافا‭ ‬«ارتكاب‭ ‬مثل‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬المتعمدة‭ ‬والوحشية‭ ‬هذه‭ ‬واستهداف‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬مبرر»‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬عن‭ ‬الفرع‭ ‬الأفغاني‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬ينفذ‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬فرهج‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬المخصص‭ ‬للنساء‭ ‬عندما‭ ‬سمع‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬المخصص‭ ‬للرجال‭.‬

وأضاف‭ ‬«هرع‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬وهم‭ ‬يصرخون‭ ‬ويبكون»،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬«الدخان‭ ‬ملأ‭ ‬القاعة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬دقيقة‭ ‬وكل‭ ‬شخص‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الرجال‭ ‬قتل‭ ‬أو‭ ‬جرح»‭.‬

وتتميّز‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬الأفغانية‭ ‬بضخامتها‭ ‬إذ‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬عدد‭ ‬المدعوين‭ ‬فيها‭ ‬المئات‭ ‬وأحياناً‭ ‬كثيرة‭ ‬الآلاف،‭ ‬وهي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬ضخمة‭ ‬يُفصل‭ ‬فيها‭ ‬عادة‭ ‬الرجال‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

وصرح‭ ‬شاهد‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬للتلفزيون‭ ‬المحلي‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬مدعو‭ ‬كانوا‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭.‬

وذكر‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬السقف‭ ‬المنهار‭ ‬للقاعة‭ ‬وزجاج‭ ‬نوافذها‭ ‬الذي‭ ‬تناثر‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تغطي‭ ‬أرضه‭ ‬الدماء،‭ ‬يدلان‭ ‬على‭ ‬عنف‭ ‬الانفجار‭.‬

وتظهر‭ ‬لقطات‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬المحلي‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬نظمت‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬المدينة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬اللقطات‭ ‬واحدة‭ ‬لأقرباء‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬قتل‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬أفرادها‭.‬

وكتب‭ ‬جواد‭ ‬هميم‭ ‬كاكار‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬وكالة‭ ‬«باجورك»‭ ‬الأفغانية‭ ‬للأنباء‭ ‬«لا‭ ‬حق‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬هنا»‭.‬

–‭ ‬«ساعدونا»‭ ‬–

كتب‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬نجفيزاده‭ ‬مدير‭ ‬قناة‭ ‬«تولو‭ ‬نيوز»‭ ‬أن‭ ‬«كابول‭ ‬تنزف‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬ذلك‭. ‬نرجوكم‭ ‬ساعدونا‭ ‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬تستطيعون‭ ‬ذلك»‭.‬

ووصف‭ ‬رافي‭ ‬فضل‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأفغانية‭ ‬الاعتداء‭ ‬بأنه‭ ‬«جريمة‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية»‭. ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«من‭ ‬المؤلم‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬العالم‭ ‬يغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬لشعبنا‭ ‬بأيدي‭ ‬إرهابيين‭ ‬ويتم‭ ‬تجاهل‭ ‬ذلك‭ ‬خارج‭ ‬الحدود»‭.‬

أما‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬فقد‭ ‬دان‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬«الاعتداء‭ ‬الإرهابي»‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬تعازيه‭ ‬لعائلات‭ ‬الضحايا‭. ‬وقال‭ ‬إن»هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الشنيع‭ ‬واللاإنساني‭ ‬هو‭ ‬بالتأكيد‭ ‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية»‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري‭ ‬السبت‭ ‬بينما‭ ‬يأمل‭ ‬الشعب‭ ‬الأفغاني‭ ‬الذي‭ ‬أنهكه‭ ‬العنف‭ ‬الأعمى،‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وطالبان،‭ ‬يمهد‭ ‬لمفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭ ‬وحركة‭ ‬التمرد‭.‬

وألمحت‭ ‬مصادر‭ ‬أميركية‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬وشيكا،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬تسويتها‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬الموفد‭ ‬الخاص‭ ‬لأفغانستان‭ ‬زلماي‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬الأميركي‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬المفاوضات‭ ‬وربما‭ ‬إنهائها‭.‬

وتسعى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خصوصاً‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬أطول‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬2001‭ ‬وأنفقت‭ ‬واشنطن‭ ‬خلالها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭.‬

وعبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬أقرب‭ ‬مستشاريه‭ ‬ووزراء‭ ‬إدارته،‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬للاجتماع‭ ‬«الجيد‭ ‬جدا»‭ ‬حول‭ ‬أفغانستان‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬«كثيرون‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬المعارض‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬19‭ ‬عاما،‭ ‬ونحن‭ ‬شخصيا،‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنا»‭.‬