ميليشيات النظام تختطف 4 مواطنين من عفرين لطلب الفدية

أكد نشطاء كورد، أن ميليشيات شيعية موالية للنظام في بلدتي نبل والزهراء بريف حلب تطالب بفدية مالية لإطلاق سراح 4 مختطفين لديها من نازحي عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال ‹مركز عفرين الإعلامي›، اليوم الأحد: «لازال مصير أربعة شبان مدنيين من مهجري عفرين مجهولاً بعد شهر من اختطافهم في مدخل مدينة نبل شمالي حلب».

وأكد المركز، إن الميليشيات الشيعية في بلدة نبل اختطفت كلاً من:

– خلوصي محمد – راجو

– عبدالرحمن رجب الشواق – قرية حمام

– عزو خالد رشيد – ناحية ماباتا

– محمد أحمد خليل – ناحية شيخ الحديد.

فيما أكد أهالي المختطفين أن ميليشيات النظام طلبت فدية تقدر بأربعمئة ألف ليرة سورية مقابل إطلاق سراحهم، وبعد عدم استجابة الأهالي لمطلبهم قاموا بتحويل المختطفين للأمن السياسي بحلب بتهم واهية.

يذكر أن المختطفين الأربعة يسكنون مع عائلاتهم في مخيمات الشهباء بعد نزوحهم من عفرين إبان سيطرة الجيش التركي وميليشيات المعارضة عليها.