23 ألف يتيم و7 آلاف أرملة في نينوى

أعلن مجلس محافظة نينوى، أمس الأحد، عن تسجيل أكثر من 7 آلاف أرملة و23 ألف يتيم في عموم المحافظة، مؤكدا عدم وجود تخصيصات مالية لشمولهم ببرامج الرعاية الاجتماعية.

وقال عضو المجلس حسام العبار في تصريح صحفي إن “آخر إحصائية أجريت في محافظة نينوى تشير إلى وجود أكثر من سبعة آلاف أرملة وأكثر من 23 ألف يتيم”.

وأضاف أن “هؤلاء بحاجة إلى رعاية إلا أن التخصيصات المالية تحول دون تقديم أي برامج اجتماعية لرعايتهم”، مبينا أن “تلك العوائل تعتاش على ما يقدمه الأهالي لهم ومنظمات الإغاثة”.

وحذر العبار من “انجراف بعض الأيتام في عصابات الجريمة المنظمة في حال ترك العديد منهم للتسول في الشوارع وعدم رعايتهم من قبل الحكومة”.