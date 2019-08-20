اعتقال أربعة اشخاص متهمين بسرقة الأضاحي في كلار

اعلنت مديرية شرطة كرميان باقليم كوردستان، الاثنين، اعتقال اربعة اشخاص بعد ورود شكاوى بحصول حالات سرقة في عدد من احياء ومناطق قضاء كلار مركز ادارة كرميان، لافتة الى انهم سرقوا عددا من الاضاحي التي احتفظ بها المواطنون في دورهم لذبحها في العيد.

وجاء في بيان لمدير اعلام شرطة كرميان علي جمال قدوري، ان عددا من المواطنين من سكنة احياء سيروان وشهيدان وشيروانه وحمرين، قدموا شكاوى الى الشرطة حول تعرضهم للسرقة.

واضاف البيان ان هؤلاء المواطنين سُرقت منهم اضاحي العيد التي كانوا يحتفظون بها في منازلهم لغرض ذبحها خلال العيد، مبينا انه بعد اجراء التحقيقات والمتابعة تمكنت الشرطة من القاء القبض على اربعة متهمين.

وتابع البيان، ان المتهمين الاربعة متورطون في عدد من حالات السرقة الاخرى وبعد اجراء التحقيقات معهم اعترفوا بسرقة العديد من رؤوس الاغنام والمواشي واكثر من طن من الحنطة، مشيرا الى انهم محتجزون الان بقرار القاضي ووفقا للمادة (444) والتحقيقات معهم لازالت جارية.