اعتقال داعشيين متورطين بتفجير مفخخات في نينوى

أعلنت مديرية شرطة نينوى ، اليوم الثلاثاء ، القبض على عنصرين من تنظيم داعش متورطين بحادثتي تفجير سيارتين ملغمتين في المحافظة العام الماضي.

وقال مدير إعلام شرطة نينوى العقيد مازن الأحمدي : إن ” مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة القى القبض على اثنين من عناصر داعش كانا يعملان مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند احدهم والذي يدعى ( س م ف ) كان قيادي في عصابات داعش خلال فترة سيطرة الإرهاب على مدينة الموصل ” ، مضيفاً “جاء باعترافاته الابتدائية والقضائية قيامه بايصال العجلة المفخخة التي استهدفت سوق قضاء تلعفر في شهر كانون الأول 2018، والثاني جاء باعترافاته الابتدائية والقضائية مسؤوليته عن ايصال العجلة المفخخة التي استهدفت سوق ناحية القيارة في شهر تشرين الأول 2018 ” ، مبينا ان ” القبض عليهما تم في قرية الجغيفي التابعة لقضاء البعاج غرب مدينة الموصل “.