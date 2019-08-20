الأنواء الجوية: موجة حارة طويلة تأخذ شهرأيلول معها

أكد المتنبئ الجوي واثق السلامي، أمس الاثنين، أن موجة حارة طويلة تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي وتستمر أغلب أيام الأسبوع القادم، مؤكداً أن أجواء شهر أيلول المقبل ستكون “صيفية بحتة”.

‏وقال السلامي في منشور على صفحته في فيسبوك إن “المعطيات المتوفرة تشير إلى تطور مرتفع علوي قوي على منطقة شرق المتوسط وشمال الجزيرة العربية وصولاً للعراق”.

وأضاف، أن الطقس “سيتسبب بنشوء موجة حارة طويلة نسبيا تبدأ مع نهاية الأسبوع الحالي وتستمر أغلب أيام الأسبوع القادم مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة”.

كما أكد أن “الخرائط الجوية تشير إلى أن أجواء شهر ايلول المقبل ستكون صيفية بحتة وخصوصاً النصف الأول منه”.

بدورها أكدت الأرصاد الجوية عن قدوم موجة حر شديدة إلى مدن العراق شبيهة بأجواء عيد الأضحى المبارك. وقال المتنبئ الجوي صادق عطية إن “ارتفاعا تدريجيا يطرأ على درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل؛ لتعود إلى معدلاتها وأعلى قليلا بسبب سيطرة مرتفع جوي مصحوب برياح هابطة في طبقات الجو العليا مع توقعات أولية باستمرار هبوب الرياح الشمال غربية تتخللها فترات من السكون في أغلب المدن”.