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الاستخبارات العسكرية تعلن تفكيك خلية لداعش والقبض على عناصرها غرب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على الرؤوس المدبرة لها غرب الموصل، مركز محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان إن «قوة من الاستخبارات العسكرية والفرقة 20 في الجيش العراقي نفذت عملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت فيها من اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقاء القبض على الرؤوس الثلاث المدبرة لها بعد نصب كمين محكم في قرية السحاجي غرب الموصل».

مشيرة إلى أن الرؤوس المدبرة للخلية تعد من أبرز إرهابيي داعش قبل التحرير، ونفذوا عدة عمليات إرهابية ضد القوات الامنية العراقية.

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