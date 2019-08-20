التخطيط تعلن عن مساع لتعديل القرارات الحكومية

أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، امس الاثنين، عن مساعي الوزارة لتعديل القرارات الحكومية بما يحقق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة،

مؤكداً التعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال عقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق الجهود المحلية والدولية وتوجيه ستراتيجيات التنمية والخطط الحكومية تحت آلية تنسيق واحدة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط بمناسبة إنجاز خطة التنمية المستدامة 2030 وعرض التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، والمسؤولين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والخبراء والمستشارين.

وقال بيان لوزارة التخطيط، إن الدليمي “أكد خلال كلمته أن رؤية التنمية المستدامة الوطنية ستكون المظلة التي تحكم جميع الخطط والأطر التنموية وعملية إعادة الإعمار والإصلاح والبناء في عموم العراق”.

وأضاف أن “التحديات التي شهدها العراق خاصة والمنطقة العربية بنحو عام كانت عبارة عن أزمات تلقي بظلالها على جميع دول المنطقة”، لافتاً إلى أن “نظرة الوزارة الواقعية لهذه التحديات جعلتها تخرج من الحلول المنهجية التي قدمتها النظريات العلمية إلى الحلول الممكنة، وفقاً للإمكانات البشرية والمادية قياساً بحجم الضرر والحاجة الملحة للمعالجة”، مؤكداً أن “الرؤية الوطنية بذلك ستكون وسيلة للوصول إلى غاية عالمية مشتركة سيتم خلالها تعزيز سبل الدعم المحلية والدولية نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.

وأكد على “مواصلة الوزارة لمساعيها في تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة، لتنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لضمان مشاركة الجميع، وتعزيز الوعي، وتوطين أهداف التنمية المستدامة العالمية وإدماجها في الخطط المحلية، وتعزيز دعم شركاء التنمية لتنفيذها، والمضي بجهود مشتركة نحو إنسان مُمَكَّن في بلدٍ آمن، ومجتمع موحد، واقتصاد متنوع، وبيئة مستدامة، ينعم فيها المواطن بالعدالة والحكم الرشيد”.

وأوضح البيان أن زينة علي أحمد، ممثلة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق، أشادت من جانبها “بجميع الجهود الساعية لإكمال مسيرة العراق التنموية المبنية على مشاركة مجتمعية خلاقة، واستهداف تحديات عدم المساواة والفقر والأمن والسلم دون استثناء أحد”.

لافتاً إلى أن “وزير التخطيط عبر عن خالص شكره وتقديره لفريق إعداد الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتعاون المثمر الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي، والدور الفاعل للسلطة التشريعية في تمكين ودعم وزارة التخطيط”.