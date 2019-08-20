الداخلية تقبض على آمر قاطع و6 منتسبين بنجدة بغداد

افاد مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يوم الاثنين ان مفارز خاصة التابعة له القت القبض وبالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم يشغل منصب آمر قاطع نجدة في بغداد وستة منتسبين آخرين لاتهامهم بالاستغلال الوظيفي.

و ذكر المكتب في بيان اليوم ان العملية جاءت على خلفية صدور أمر قضائي بالقبض صادر عن قاضي التحقيق المختص بحق آمر القاطع وستة منتسبين آخرين ولكون مكتب المفتش العام يمثل أحد جهات الضبط القضائي لذا أصدر السيد المفتش العام جمال الأسدي أمره لمفرزته الخاصة لتنفيذ المذكرة وإلقاء القبض على المتهمين وايداعهم التوقيف لدى الجهات المختصة.

واوضح البيان أن مذكرة القبض قد صدرت من قبل قاضي التحقيق المختص بحق آمر قاطع النجدة وستة منتسبين آخرين على خلفية تورطهم بقضايا فساد تتعلق بالاستغلال الوظيفي.