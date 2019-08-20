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الدفاع والداخلية تناقشان قرارا لعبد المهدي يخص الامن الداخلي

الدفاع والداخلية تناقشان قرارا لعبد المهدي يخص الامن الداخلي

ناقش وزير الدفاع نجاح الشمري، الاثنين، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، آلية تسلم وزارة الداخلية الملف الامني داخل المدن وانسحاب الجيش.

وذكر بيان للدفاع أن “وزير الدفاع نجاح الشمري استقبل قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الية تطبيق قرار القائد العام للقوات المسلحة، الخاص بتسلم وزارة الداخلية الملف الامني داخل المدن وانسحاب الجيش منها”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي قد وجه بتسلم الملف الأمني داخل المدن الى تشكيلات وزارة الداخلية مقابل انسحاب قطعات الجيش الى خارجها.

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