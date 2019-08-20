السيد عمار الحكيم يستقبل قيادة التيار البدري الوطني في بغداد

استقبل سماحة السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة صباح الاحد 18-08-2019 في مكتبه ببغداد وفد التيار البدري الوطني ممثلاً بأعضاء من قيادة التيار البدري بحضور الدكتور محمد حسام مسؤول علاقات تيار الحكمة.

بداية رحب سماحته بالوفد وقدم متحدث التيار موجزاً عن القادة وناقلاً تحية أمين التيار والهيئة لتأسيسية ثم شرع اللقاء يحمل طبيعة الاصرة المتحدرة من عمق العلاقة الجهادية مع شهيد المحراب (رض).

الى هذا جاء التعريف بأهداف التيار البدري والمشروعالاصلاحي الذي اكد الطرفان على نقطة التلاقي والمنطلق والتلاحم تحت راية الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين.كما تجدر الاشارة ان الامين العام المساعد للتيار البدري ركز على العلاقة التأريخية بين عناصر التيار وشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم طاب ثراه قائلا: (نحن كتيار بدري وطني مع من يدافع عن الشعب ويرفع الحيف عنه ولذا جئنا نلتحم لتحقيق الاهداف الوطنية).

بعدها تحدث الحكيم عن معاناته من الحكومة والاخفاقات التي منيت بها والمستقبل المجهول، قائلا: [لقد نفذ صبرنابعد نصيحتنا خاصة للدكتورعادل عبد المهدي لكن دون جدوى مما اضطرنا لقرار الذهاب الى المعارضة]. فيما عرج سماحته على الاسباب التي دعته للانفصال عن المجلس الأعلى والمعاناة التى مر بها.

تجدر الاشارة الى ان سماحة السيد الحكيم طرح خيارالتوسط للمصالحة بين التيار البدري الوطني وقيادة منظمة بدر مع تقديم الخيارات لقيادة التيار البدري قائلا:[ان كان لديكم قرار آخر ترونه افضل فأنا ايضا بخدمتكم].

بدوره أجاب متحدث التيار البدري:

(نحن بدريون اصلاء نعتز بذلك وبدر تجري في عروقنا، ووجودنا بدري إلا ان الذي اخرجك عن المجلس الاعلى الذي بناه السيد شهيد المحراب (رض) هو الذي أخرجنا عن المنظمة. فبدر التي قامت بدمائنا وتضحياتنا قد أوصلنا إلى طريق مسدود فلا يمكن إصلاحها لانها ليست بيدالعامري وقد تسببت بحرمان آلاف البدريين من حقهم،وعليه انبثق التيار الذي يناصره بطريق واخر أكثر البدريين ممن يرون فيه المدافع عن حقوقهم وحقوق العراقيين. ان اكثر البدريين اليوم مع التيار لا مع من باع تضحيات واضابير المجاهدين وهمّشهم. تيارنا مستقل وعن قريب سيسجل رسمياً بأسم وطني بعد رفع إشكال مفوضية الانتخابات بتشابه الاسم. ان خلافنا ليس مع اشخاص انما مع عناوين كبيرة انحرفت عن المسيرة والاهداف).

وفي ختام اللقاء المطول أكد سماحة السيد الحكيم بعد دعائه بالتوفيق للتيار البدري الوطني:

[سيروا على بركة الله وسجلوا تياركم وسوف نتحالف ونشكل لجانا بيننا وبينكم تضطلع بمهمتها الوطنية].كما اكد الوفد المفاوض لسماحته ان كل شيء جاهز يسير بمنهجية وطنية وفق السياقات القانونية وان محامي التيار البدري الوطني مكلف بهذا الملف. والله والي التوفيق.

مكتب الاعلام الرسمي للتيار البدري الوطني

بغداد/ 19-08-2019