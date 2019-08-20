بالأرقام .. تعرف على “أكبر” مانح للمساعدات الى العراق

اعلنت الولايات المتحدة الامريكية يوم الاثنين انها اكبر مانح للمساعدات الانسانية الى العراق.

واصدرت السفارة الامريكية في بغداد اليوم بيانا بمناسبة اليـــوم العالمي للعمل الإنســاني ذكرت فيه ان الولايات المتحدة تفخر بأنها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العراق. في هذا العام فقط، قدمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة أكثر من 730 مليون دولار أمريكي لدعم المشاريع الإنسانية في العراق.

وبحسب السفارة فان المساعدات تمثلت بالاتي:

تحصين 28,700 طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال.

117,400 شخص حصلوا على مياه الشرب النظيفة.

تزويد 306,000 شخص بالمساعدة الغذائية الطارئة.

4,800 شخص يتمتعون بشوارع أكثر أماناً وبنية تحتية للمياه.