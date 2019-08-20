بشرى للعاطلين في العراق.. فرص عمل “كبيرة” في موازنة 2020

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار حسن خلاطي، الاثنين، عن توفر فرص عمل وصفها بالكبيرة من خلال قانون موازنة 2020.

وقال خلاطي، ان “موازنة 2020، ستكون موازنة تختلف عن سابقاتها، فسوف نعمل على تحويلها، الى موازنة برامج وانشطة تكون فيها الاهداف الواضحة للحكومة”.

وبين انه “سيتم التركيز في موازنة 2020، على توفير فرص العمل، ولا نقوم باثقال الموازنة بالتعينات، انما توفير فرص العمل من خلال مشاريع ناهضة يضمن فيها التقاعد للعاملين فيها بهذه المشاريع والفرص”.