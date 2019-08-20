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بكائية أخرى لعروس الوطن ، شهيدة العلم آية نعامنة

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بكائية أخرى لعروس الوطن ، شهيدة العلم آية نعامنة

بقلم : شاكر فريد حسن

شيعوها بالورود والزهور

رشوها بالطيوب والعطور

جلّوها بالكفن الابيض

وزفّوها كالعروس

آية عروس الوطن

وشهيدة العلم

عادت جثة هامدة

كم أوجعنا وأحزننا

موتها التراجيدي

وهي في ربيع العمر

وكم أجزع النفوس

هذا المصاب الجلل

فيا وردة الروض

كيف يطويك الفناء

وكنت تعشقين الحياة

تصبين للمجد

والعلا

وتطمحين للمستقبل

الأخضر الأجمل ..!!

أه لو تعلمين كم دموع سالت

من العيون والمآقي

وكم تقطعت الافئدة

وكم جوى أصابها ،

لو حكت لفاقت كلام

العشاق وكل الشعراء

وداعًا يا آية

ومن مثلك نموذجًا

في الخلق والدراسة

والابتسامة

سيظل حيًا

مخلدَا ..!

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