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تعزيزات أمريكية جديدة تصل غربي كوردستان 450 شاحنة من المعدات وصلت خلال شهر …

أكدت مصادر مطلعة، دخول قافلة تعزيزات جديدة جديدة مؤلفة من 60 شاحنة، تحمل معدات عسكرية ولوجستية أمريكية، إلى قاعدة تتبع لواشنطن بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت المصادر، إن القافلة دخلت عبر معبر بيشخابور (سيمالكا) الواصل بين إقليم كوردستان وغربي كوردستان، مساء الأحد، واتجهت إلى قاعدة خراب عشق جنوبي مدينة كوباني.

وأوضحت أن القافلة ضمت آليات حفر ومولدات وعربات رباعية الدفع وخزانات وقود، إضافة إلى شاحنات مغلقة يعتقد أنها تحمل ذخائر عسكرية.

ولفتت المصادر إلى أن نحو 450 شاحنة من المساعدات الأمريكية وصلت إلى مستودعات خراب عشق العسكرية منذ نحو شهر.

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